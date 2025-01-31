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"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США

"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США - 31.01.2025, ПРАЙМ

"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США

Яхта-призрак без экипажа на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сказано в заявлении Asbury Park Press. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:30+0300

2025-01-31T09:30+0300

2025-01-31T09:30+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Яхта-призрак без экипажа на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сказано в заявлении Asbury Park Press."Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — отмечается в публикации.Судно, именуемое Linda T., было замечено дрейфующим в водах залива Сэнди-Хук с небольшими повреждениями на левом борту и сломанным швартовым концом. Федеральные власти сообщают, что длина яхты составляет десять метров. Служба национальных парков США и Береговая охрана США уже приступили к расследованию этого инцидента.

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