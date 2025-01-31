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"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США - 31.01.2025, ПРАЙМ
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"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США
"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США - 31.01.2025, ПРАЙМ
"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США
Яхта-призрак без экипажа на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сказано в заявлении Asbury Park Press. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:30+0300
2025-01-31T09:30+0300
сша
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Яхта-призрак без экипажа на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сказано в заявлении Asbury Park Press."Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — отмечается в публикации.Судно, именуемое Linda T., было замечено дрейфующим в водах залива Сэнди-Хук с небольшими повреждениями на левом борту и сломанным швартовым концом. Федеральные власти сообщают, что длина яхты составляет десять метров. Служба национальных парков США и Береговая охрана США уже приступили к расследованию этого инцидента.
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США
09:30 31.01.2025
 
"Без людей". СМИ рассказали о пугающей находке у берегов США

APP: Корабль-призрак без людей на борту сел на мель у берегов Нью-Джерси

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Яхта-призрак без экипажа на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сказано в заявлении Asbury Park Press.
"Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — отмечается в публикации.
Судно, именуемое Linda T., было замечено дрейфующим в водах залива Сэнди-Хук с небольшими повреждениями на левом борту и сломанным швартовым концом. Федеральные власти сообщают, что длина яхты составляет десять метров. Служба национальных парков США и Береговая охрана США уже приступили к расследованию этого инцидента.
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