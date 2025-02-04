https://1prime.ru/20250204/sanktsii-854659212.html
Постпреды ЕС начнут согласовывать 16-й пакет санкций против России
Постпреды ЕС начнут согласовывать 16-й пакет санкций против России - 04.02.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС начнут согласовывать 16-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов Европейского союза начинают в среду согласовывать новый пакет антироссийских санкций, включающий персональные и... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:25+0300
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экономика
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза начинают в среду согласовывать новый пакет антироссийских санкций, включающий персональные и экономические ограничительные меры. Об этом говорится в повестке встречи."Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - отмечается в тексте повестки.Встреча в среду начнется в 09.30 по местному времени (11.30 мск), решений о согласовании пакета пока не ожидается.ЕС ранее заявил о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля. Россия неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада и отмечала неэффективность антироссийских санкций.Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.
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ес, россия
Постпреды ЕС начнут согласовывать 16-й пакет санкций против России
Постпреды ЕС в среду начинают согласовывать 16-й пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза начинают в среду согласовывать новый пакет антироссийских санкций, включающий персональные и экономические ограничительные меры. Об этом говорится в повестке встречи.
"Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - отмечается в тексте повестки.
Встреча в среду начнется в 09.30 по местному времени (11.30 мск), решений о согласовании пакета пока не ожидается.
ЕС ранее заявил о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля. Россия неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада и отмечала неэффективность антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.
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