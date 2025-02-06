https://1prime.ru/20250206/pravitelstvo-854708165.html

Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники

Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники - 06.02.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в правовом регулировании отношений, связанных с регистрацией аэропортовой техники, для... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T00:26+0300

2025-02-06T00:26+0300

2025-02-06T00:26+0300

бизнес

россия

экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854708165.jpg?1738790818

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в правовом регулировании отношений, связанных с регистрацией аэропортовой техники, для обеспечения возможности ее выезда за пределы аэропорта, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О самоходных машинах и других видах техники", - говорится в сообщении. Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с госрегистрацией специальной аэропортовой техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов, и "обеспечения возможности выезда такой техники за пределы территории аэродрома (аэропорта) на дороги общего пользования", уточняет кабмин.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва