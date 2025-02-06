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Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники
Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники - 06.02.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в правовом регулировании отношений, связанных с регистрацией аэропортовой техники, для... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T00:26+0300
2025-02-06T00:26+0300
2025-02-06T00:26+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в правовом регулировании отношений, связанных с регистрацией аэропортовой техники, для обеспечения возможности ее выезда за пределы аэропорта, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О самоходных машинах и других видах техники", - говорится в сообщении.
Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с госрегистрацией специальной аэропортовой техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов, и "обеспечения возможности выезда такой техники за пределы территории аэродрома (аэропорта) на дороги общего пользования", уточняет кабмин.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
Правительство обсудит вопросы регистрации аэропортовой техники
Правительство рассмотрит изменения в законе о регистрации аэропортовой техники
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в правовом регулировании отношений, связанных с регистрацией аэропортовой техники, для обеспечения возможности ее выезда за пределы аэропорта, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О самоходных машинах и других видах техники", - говорится в сообщении.
Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с госрегистрацией специальной аэропортовой техники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов, и "обеспечения возможности выезда такой техники за пределы территории аэродрома (аэропорта) на дороги общего пользования", уточняет кабмин.