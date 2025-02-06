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Росимущество стало владельцем зернового трейдера "Родные поля"
Росимущество стало владельцем зернового трейдера "Родные поля" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Росимущество стало владельцем зернового трейдера "Родные поля"
Росимущество стало владельцем 100% долей зернового трейдера "Родные поля", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T08:53+0300
2025-02-06T08:53+0300
2025-02-06T08:53+0300
бизнес
росимущество
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Росимущество стало владельцем 100% долей зернового трейдера "Родные поля", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Изменения об этом были внесены 5 февраля.
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бизнес, росимущество
Росимущество стало владельцем зернового трейдера "Родные поля"
ЕГРЮЛ: Росимущество стало владельцем зернового трейдера "Родные поля"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Росимущество стало владельцем 100% долей зернового трейдера "Родные поля", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Изменения об этом были внесены 5 февраля.