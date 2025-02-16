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Страны ЕС готовятся согласовать новый пакет санкций против РФ к 19 февраля

Страны ЕС готовятся согласовать новый пакет санкций против РФ к 19 февраля - 16.02.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС готовятся согласовать новый пакет санкций против РФ к 19 февраля

Постпреды стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T12:27+0300

2025-02-16T12:27+0300

2025-02-16T12:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Евросоюза на заседании в среду, 19 февраля, как ожидается, согласуют новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России. Кроме того, как следует из повестки заседания, ожидается введение новых ограничительных мер против Белоруссии. Новые санкции, которые ранее находились на стадии обсуждения, теперь переведены в категорию согласованных решений, которые требуют подтверждения и дальнейшей передачи в Совет ЕС для окончательной технической доработки."Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.). Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Утверждение", - следует из документа. Кроме того, как ожидается, постпреды расширят санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. После согласования санкционного пакета постпредами, документ будет направлен на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Ожидается, что главами МИД стран ЕС санкции будут утверждены на встрече 24 февраля. В тот же день пакет, вероятно, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.Ранее Евросоюз заявлял о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, белоруссия, ес, владимир путин, мировая экономика, санкции против рф