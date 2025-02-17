https://1prime.ru/20250217/evrokomissiya-854997798.html

Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе

Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе - 17.02.2025, ПРАЙМ

Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе

Европейская комиссия в полном составе планирует посетить Украину на следующей неделе, о чем заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер на брифинге... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:16+0300

2025-02-17T14:16+0300

2025-02-17T14:16+0300

политика

брюссель

ек

украина

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в полном составе планирует посетить Украину на следующей неделе, о чем заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер на брифинге в Брюсселе. "Я могу сообщить, что к годовщине российской агрессии против Украины члены Еврокомиссии на следующей неделе посетят страну", - заявил он. При этом представитель ЕК не предоставил конкретной информации о том, будут ли обсуждаться в ходе визита вопросы мирного урегулирования конфликта и предоставления будущих гарантий безопасности Украине.

https://1prime.ru/20250214/raskhody-854943882.html

брюссель

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