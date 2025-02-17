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Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе
Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе - 17.02.2025, ПРАЙМ
Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе
Европейская комиссия в полном составе планирует посетить Украину на следующей неделе, о чем заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер на брифинге... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:16+0300
2025-02-17T14:16+0300
политика
брюссель
ек
украина
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в полном составе планирует посетить Украину на следующей неделе, о чем заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер на брифинге в Брюсселе. "Я могу сообщить, что к годовщине российской агрессии против Украины члены Еврокомиссии на следующей неделе посетят страну", - заявил он. При этом представитель ЕК не предоставил конкретной информации о том, будут ли обсуждаться в ходе визита вопросы мирного урегулирования конфликта и предоставления будущих гарантий безопасности Украине.
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брюссель
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брюссель, ек, украина
Политика, Брюссель, ЕК, УКРАИНА
14:16 17.02.2025
 
Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе

ЕК: Члены Еврокомиссии посетят в полном составе Украину на следующей неделе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в полном составе планирует посетить Украину на следующей неделе, о чем заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер на брифинге в Брюсселе.
"Я могу сообщить, что к годовщине российской агрессии против Украины члены Еврокомиссии на следующей неделе посетят страну", - заявил он.
При этом представитель ЕК не предоставил конкретной информации о том, будут ли обсуждаться в ходе визита вопросы мирного урегулирования конфликта и предоставления будущих гарантий безопасности Украине.
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