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Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекорда в 2024 году - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекорда в 2024 году
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекорда в 2024 году - 17.02.2025, ПРАЙМ
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекорда в 2024 году
Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:01+0300
2025-02-17T09:01+0300
экономика
бизнес
россия
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. "Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев. По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. "Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.
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бизнес, россия, рособоронэкспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Рособоронэкспорт
09:01 17.02.2025
 
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекорда в 2024 году

Михеев: портфель заказов "Рособоронэкспорта" составил рекордные $57 миллиардов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами.
"Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев.
По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.
"Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.
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