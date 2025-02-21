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ЕС собирается спонсировать Украину при помощи российских активов
ЕС собирается спонсировать Украину при помощи российских активов - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается спонсировать Украину при помощи российских активов
Еврокомиссия изучает все доступные варианты для обеспечения дальнейшей финансовой поддержки Украине, включая потенциальное использование замороженных российских | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает все доступные варианты для обеспечения дальнейшей финансовой поддержки Украине, включая потенциальное использование замороженных российских активов. Об этом заявила Анитта Хиппер, представитель внешнеполитической службы ЕС, на брифинге, прошедшем в Брюсселе."Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она. Однако представители Еврокомиссии не предоставили прямого ответа на вопрос о законности подобного "использования" активов. Журналисту, задавшему этот вопрос, было предложено обсудить этот вопрос в индивидуальном порядке.После начала специальной военной операции на Украине, Европейский союз и страны "Большой семерки" заблокировали около половины валютных резервов Российской Федерации, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более двух третей этих средств, а именно более 200 миллиардов евро, находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.Министерство иностранных дел России неоднократно квалифицировало заморозку российских активов в Европе как кражу, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы принять ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов Западом, указывая на возможность невозврата средств, которые западные страны держали в России.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕК, ЕС, Финансы, Брюссель
ЕС собирается спонсировать Украину при помощи российских активов
ЕК: рассматривается возможность финансирования Киева с помощью активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает все доступные варианты для обеспечения дальнейшей финансовой поддержки Украине, включая потенциальное использование замороженных российских активов. Об этом заявила Анитта Хиппер, представитель внешнеполитической службы ЕС, на брифинге, прошедшем в Брюсселе.
"Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы", - сказала она.
Однако представители Еврокомиссии не предоставили прямого ответа на вопрос о законности подобного "использования" активов. Журналисту, задавшему этот вопрос, было предложено обсудить этот вопрос в индивидуальном порядке.
После начала специальной военной операции на Украине, Европейский союз и страны "Большой семерки" заблокировали около половины валютных резервов Российской Федерации, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более двух третей этих средств, а именно более 200 миллиардов евро, находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
Министерство иностранных дел России неоднократно квалифицировало заморозку российских активов в Европе как кражу, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы принять ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов Западом, указывая на возможность невозврата средств, которые западные страны держали в России.
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