https://1prime.ru/20250221/prezident-855141517.html

Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей

Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей

Президент РФ Владимир Путин заявил о критической необходимости значительного увеличения потенциала российской химической промышленности и смежных отраслей. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:00+0300

2025-02-21T16:00+0300

2025-02-21T16:00+0300

промышленность

рф

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о критической необходимости значительного увеличения потенциала российской химической промышленности и смежных отраслей.Выступая на Форуме будущих технологий, Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию этой сферы. Он заявил, что для успешной конкуренции на глобальном рынке требуется выстроить полный производственный цикл, охватывающий все этапы: от геологической разведки и разработки месторождений (включая редкие и редкоземельные металлы) до добычи, глубокой переработки полезных ископаемых и выпуска высокотехнологичной продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью. "Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - отметил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с 2023 года при участии главы государства, в этом году проходит с 20 по 21 февраля. Он представляет собой платформу для демонстрации передовых технологических решений и инновационных научных разработок, определяющих траекторию развития ключевых секторов экономики на ближайшие годы.

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промышленность, рф, владимир путин