https://1prime.ru/20250221/prezident-855141517.html
Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей
Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей
Президент РФ Владимир Путин заявил о критической необходимости значительного увеличения потенциала российской химической промышленности и смежных отраслей. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:00+0300
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2025-02-21T16:00+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о критической необходимости значительного увеличения потенциала российской химической промышленности и смежных отраслей.Выступая на Форуме будущих технологий, Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию этой сферы. Он заявил, что для успешной конкуренции на глобальном рынке требуется выстроить полный производственный цикл, охватывающий все этапы: от геологической разведки и разработки месторождений (включая редкие и редкоземельные металлы) до добычи, глубокой переработки полезных ископаемых и выпуска высокотехнологичной продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью. "Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - отметил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с 2023 года при участии главы государства, в этом году проходит с 20 по 21 февраля. Он представляет собой платформу для демонстрации передовых технологических решений и инновационных научных разработок, определяющих траекторию развития ключевых секторов экономики на ближайшие годы.
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промышленность, рф, владимир путин
Промышленность, РФ, Владимир Путин
Путин призвал ускорить развитие химической и смежных отраслей
Путин: надо кратно нарастить потенциал химической и смежных отраслей
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о критической необходимости значительного увеличения потенциала российской химической промышленности и смежных отраслей.
Выступая на Форуме будущих технологий, Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию этой сферы. Он заявил, что для успешной конкуренции на глобальном рынке требуется выстроить полный производственный цикл, охватывающий все этапы: от геологической разведки и разработки месторождений (включая редкие и редкоземельные металлы) до добычи, глубокой переработки полезных ископаемых и выпуска высокотехнологичной продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью.
"Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - отметил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с 2023 года при участии главы государства, в этом году проходит с 20 по 21 февраля. Он представляет собой платформу для демонстрации передовых технологических решений и инновационных научных разработок, определяющих траекторию развития ключевых секторов экономики на ближайшие годы.
Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ