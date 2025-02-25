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ЕК представит план развития сталелитейной и металлургической промышленности
ЕК представит план развития сталелитейной и металлургической промышленности - 25.02.2025, ПРАЙМ
ЕК представит план развития сталелитейной и металлургической промышленности
Европейская комиссия планирует представить весной новый план, направленный на поддержку и развитие сталелитейной и металлургической отраслей. Об этом говорится... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует представить весной новый план, направленный на поддержку и развитие сталелитейной и металлургической отраслей. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии."Вице-главе Еврокомиссии Сежурне было поручено разработать специальный План действий по стали и металлам, который будет представлен весной этого года", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что новая стратегия будет разрабатываться с учетом, в частности, "новых американских тарифов".Также сообщается, что 4 марта состоится встреча высокого уровня в рамках стратегического диалога по стали под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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промышленность, ек, урсула фон дер ляйен, брюссель, ес
Политика, Промышленность, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, ЕС
ЕК представит план развития сталелитейной и металлургической промышленности
ЕК: план действий по стали и металлам будет представлен весной этого года
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия планирует представить весной новый план, направленный на поддержку и развитие сталелитейной и металлургической отраслей. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.
"Вице-главе Еврокомиссии Сежурне было поручено разработать специальный План действий по стали и металлам, который будет представлен весной этого года", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что новая стратегия будет разрабатываться с учетом, в частности, "новых американских тарифов".
Также сообщается, что 4 марта состоится встреча высокого уровня в рамках стратегического диалога по стали под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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