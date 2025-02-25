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Российский рынок акций уверенно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций уверенно растет во второй половине торгов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет во второй половине торгов

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии вторника, направляясь к отметке в 3400 пунктов, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:45+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии вторника, направляясь к отметке в 3400 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.32 мск рос на 1,47%, до 3 352,2 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,52%, до 73,92 доллара за баррель. "Причина роста – очередное улучшение в геополитике. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова к сближению с США, а российский бизнес готов к возобновлению сотрудничества с американским. В первую очередь речь шла о совместных проектах в энергетике и добыче редкоземельных металлов. Дональд Трамп подтвердил тезисы, озвученные Путиным, и еще раз подчеркнул свое намерение заключить мир на Украине", - комментирует Игнат Иванов из ФГ "Финам". "Российский рынок акций на утренней сессии продолжал активный рост вчерашней вечерки, вызванный позитивными заявлениями Трампа о ходе переговорного процесса США и России по ряду вопросов, а также о диалоге по ключевым проблемам геополитического и двухстороннего характера", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи впервые с мая 2024 года немного превышал 3370 пунктов, однако на старте основной сессии стал сдавать позиции. Правда, коррекция вновь была неглубокой: в середине торгов фондовые индикаторы вернулись к восходящей динамике и остаются в хорошем плюсе, отмечает эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+9,9%), "Самолета" (+7,92%), "Сегежи" (+5,75%), ТМК (+4,87%), Московского кредитного банка (+4,25%), "Русснефти" (+3,23%). "Ценные бумаги "СПБ Биржи" продолжают ралли, вызванное ожиданием снятия санкций, а также увеличением объема торгов по выходным дням двукратными темпами, благоприятным для комиссионных доходов эмитента", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции "Русгидро" (-3,01%), "Юнипро" (-2,47%), ВТБ (-2,21%), префы "Башнефти" (-1,42%), обыкновенные акции "Акрона" (-1,41%), "Распадской" (-1,41%). На котировки ВТБ негативно повлияло заявление его первого зампреда Дмитрия Пьянова о том, что менеджмент банка будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год, добавил Чернов. ПРОГНОЗЫ Иванов из ФГ "Финам" ожидает, что рост рынка продолжится. "Если новостной фон не ухудшится или котировки нефти не ускорят падение вместе с дальнейшим подорожанием рубля, индекс Мосбиржи способен направиться в район следующего технического препятствия в виде круглого уровня 3400 пунктов", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Чернов из Freedom Finance Global ожидает индекс Московской биржи на закрытии в диапазоне 3300-3400 пунктов.

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рынки, торги, россия