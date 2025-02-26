https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272539.html
Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России
Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России
Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией. Об этом сообщил министр... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:16+0300
2025-02-26T14:16+0300
2025-02-26T14:16+0300
экономика
сша
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сергей лавров
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - подчеркнул дипломат.Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов.
https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272286.html
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сша, россия, сергей лавров
Экономика, США, РОССИЯ, Сергей Лавров
Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России
Лавров: приглашение стран к проектам в России подразумевает всю ее территорию
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - подчеркнул дипломат.
Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов.
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров