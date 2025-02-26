https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272539.html

Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России

Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Лавров объяснил принцип участия зарубежных компаний в проектах в России

Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией. Об этом сообщил министр... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:16+0300

2025-02-26T14:16+0300

2025-02-26T14:16+0300

экономика

сша

россия

сергей лавров

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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию страны в соответствии с Конституцией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - подчеркнул дипломат.Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов.

https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272286.html

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сша, россия, сергей лавров