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Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев
Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев
По итогам переговоров в Эр-Рияде, в которых приняли участие делегации из России и США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:13+0300
2025-02-26T09:13+0300
политика
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. По итогам переговоров в Эр-Рияде, в которых приняли участие делегации из России и США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о взаимной заинтересованности сторон в реализации совместных, экономически целесообразных проектов."В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - подчеркнул Дмитриев в интервью газете Financial Times. По словам Дмитриева, участники переговоров решили создать отдельное направление, которое будет функционировать параллельно с политическими дискуссиями и сосредоточится исключительно на вопросах делового сотрудничества.Глава РФПИ также заявил о своей неизменной поддержке укрепления отношений между Россией и Соединенными Штатами.Как сообщает издание, Дмитриев уточнил, что его предыдущие контакты с представителями окружения президента США Дональда Трампа не оказали влияния на подготовку и проведение переговоров в Эр-Рияде.По мнению представителей американской делегации, связи Дмитриева с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть важную роль в организации и подготовке встречи между российскими и американскими представителями.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, в ходе этих первых за долгое время очных переговоров, Россия и США договорились о создании благоприятных условий для возобновления полноценного сотрудничества и его расширения на новые, представляющие взаимный интерес области. В частности, Москва и Вашингтон намерены устранить искусственные препятствия в работе посольств и других дипломатических представительств, а также сформировать рабочие группы высокого уровня для урегулирования кризиса на Украине.
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россия, рф, сша, кирилл дмитриев, сергей лавров, дональд трамп, рфпи, financial times
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Дональд Трамп, РФПИ, Financial Times
09:13 26.02.2025
 
Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев

Глава РФПИ: РФ и США заинтересованы в поиске совместных проектов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. По итогам переговоров в Эр-Рияде, в которых приняли участие делегации из России и США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о взаимной заинтересованности сторон в реализации совместных, экономически целесообразных проектов.
"В российской делегации я отвечаю за экономические инвестиционные проекты и наведение мостов... Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономически обоснованных проектов", - подчеркнул Дмитриев в интервью газете Financial Times.
По словам Дмитриева, участники переговоров решили создать отдельное направление, которое будет функционировать параллельно с политическими дискуссиями и сосредоточится исключительно на вопросах делового сотрудничества.
Глава РФПИ также заявил о своей неизменной поддержке укрепления отношений между Россией и Соединенными Штатами.
Как сообщает издание, Дмитриев уточнил, что его предыдущие контакты с представителями окружения президента США Дональда Трампа не оказали влияния на подготовку и проведение переговоров в Эр-Рияде.
По мнению представителей американской делегации, связи Дмитриева с наследным принцем Саудовской Аравии могли сыграть важную роль в организации и подготовке встречи между российскими и американскими представителями.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, в ходе этих первых за долгое время очных переговоров, Россия и США договорились о создании благоприятных условий для возобновления полноценного сотрудничества и его расширения на новые, представляющие взаимный интерес области. В частности, Москва и Вашингтон намерены устранить искусственные препятствия в работе посольств и других дипломатических представительств, а также сформировать рабочие группы высокого уровня для урегулирования кризиса на Украине.
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ПолитикаРОССИЯРФСШАКирилл ДмитриевСергей ЛавровДональд ТрампРФПИFinancial Times
 
 
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