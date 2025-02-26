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Совфед ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совфед ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - 26.02.2025, ПРАЙМ

Совфед ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет Федерации ратифицировал Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T10:52+0300

2025-02-26T10:52+0300

2025-02-26T10:53+0300

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соответствии с документом, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях целенаправленного создания или реализации угрозы суверенитету и (или) конституционному строю сторон, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединений, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп. Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Республикой Беларусь был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. В заключении оборонного комитета СФ отмечается, что стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством сторон. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности. Договор не затрагивает право сторон на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН, а развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств. Договор подлежит ратификации в соответствии с процедурами каждой из сторон, заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

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