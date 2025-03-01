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Джеорджеску заявил о своих планах

Джеорджеску заявил о своих планах - 01.03.2025, ПРАЙМ

Джеорджеску заявил о своих планах

Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T19:02+0300

2025-03-01T19:02+0300

2025-03-01T19:03+0300

политика

румыния

кандидат в президенты

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КИШИНЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку. В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты. "Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR. "Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску. Новые президентские выборы в стране запланированы на май. Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.

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румыния, кандидат в президенты