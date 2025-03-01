Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джеорджеску заявил о своих планах - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250301/dzheordzhesku-855382238.html
Джеорджеску заявил о своих планах
Джеорджеску заявил о своих планах - 01.03.2025, ПРАЙМ
Джеорджеску заявил о своих планах
Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T19:02+0300
2025-03-01T19:03+0300
политика
румыния
кандидат в президенты
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку. В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты. "Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR. "Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску. Новые президентские выборы в стране запланированы на май. Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
https://1prime.ru/20250214/vens-854947225.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, кандидат в президенты
Политика, РУМЫНИЯ, кандидат в президенты
19:02 01.03.2025 (обновлено: 19:03 01.03.2025)
 
Джеорджеску заявил о своих планах

Джеорджеску заявил на митинге, что подложит борьбу за пост президента Румынии

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© fotolia.com / VigiePH
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джеорджеску заявил на митинге в Бухаресте в субботу, что продолжит борьбу за пост президента страны, поблагодарив собравшихся за 300 тысяч подписей в свою поддержку.
В Бухаресте в субботу проходит многотысячный митинг сторонников Джеорджеску и ряда оппозиционных партий, включая "Альянс за объединение румын" (AUR). Участники акции выразили поддержку Джеорджеску, который вышел во второй тур президентских выборов в прошлом году, однако власти аннулировали его результаты.
"Собрать более 300 тысяч подписей за один день - это, безусловно, рекорд. Это критическая ситуация для системы, которая должна понять, что народ знает, чего хочет. Я уверен, что они (власти) поняли это по тому, что произошло сегодня. Безусловно, я продолжу борьбу и подам документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента", - заявил Джорджеску на митинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях.
Он также поблагодарил организаторов акции, включая партию AUR.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Вэнс высказался по скандалу с отменой выборов в Румынии
14 февраля, 18:23
"Я благодарю всех, кто помог провести сегодняшнюю акцию и продемонстрировал настоящий патриотический дух. Вместе с ними и со всеми румынами, уставшими от коррупции и влияния спецслужб, мы вернем нашу страну! Без коррупции, без вмешательства спецслужб", - заявил Джеорджеску.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
Политику 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Джеорджеску находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
 
ПолитикаРУМЫНИЯкандидат в президенты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала