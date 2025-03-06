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ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 21 по 28 февраля сократились на 0,3% и составили 632,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:03+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 февраля сократились на 0,3% и составили 632,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 28 февраля 2025 года составили 632,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,2 миллиарда долларов США, или на 0,3%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 21 февраля международные резервы составляли 634,6 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
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ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 28 февраля составили $632,4 миллиарда
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 февраля сократились на 0,3% и составили 632,4 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 28 февраля 2025 года составили 632,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,2 миллиарда долларов США, или на 0,3%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 21 февраля международные резервы составляли 634,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
Международные резервы России с 14 по 21 февраля выросли на 1%