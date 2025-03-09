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Джеорджеску отреагировал на отказ в регистрации на выборы президента

Джеорджеску отреагировал на отказ в регистрации на выборы президента - 09.03.2025, ПРАЙМ

Джеорджеску отреагировал на отказ в регистрации на выборы президента

Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что решение Центрального избирательного бюро страны отклонить его заявку... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T22:29+0300

2025-03-09T22:29+0300

2025-03-09T22:30+0300

политика

кэлин джеорджеску

румыния

цик

регистрация

выборы

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КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что решение Центрального избирательного бюро страны отклонить его заявку является прямым ударом в сердце демократии для всего мира. Джеорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. "Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!" - написал Джеорджеску на английском языке на своей странице в соцсети X. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://1prime.ru/20250309/dzheordzhesku-855609402.html

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кэлин джеорджеску, румыния, цик, регистрация, выборы