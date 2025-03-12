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ГП признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ГП признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global
ГП признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global - 12.03.2025, ПРАЙМ
ГП признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global
Деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, признана нежелательной в России, сообщается в... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:35+0300
2025-03-12T11:35+0300
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, признана нежелательной в России, сообщается в Telegram-канале ГП РФ. Отмечается, что вклад в антироссийскую пропаганду внес бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен - в 2014 году он основал организацию Rasmussen Global (Дания) и сосредоточился на информационных атаках на Россию. Подчеркивается, что после начала СВО представители RG развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Киеву. По данным ГП РФ, работая под вывеской консалтингового агентства, они призывают Запад конфисковать замороженные российские активы и разместить на Украине военный контингент НАТО. "Изучив расмуссеновские планы, Генпрокуратура России признала деятельность Rasmussen Global нежелательной", - заключили в ведомстве.
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россия
РОССИЯ
11:35 12.03.2025
 
ГП признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global

ГП: Rasmussen Global, созданная экс-генсеком НАТО, признана нежелательной в РФ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, признана нежелательной в России, сообщается в Telegram-канале ГП РФ.
Отмечается, что вклад в антироссийскую пропаганду внес бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен - в 2014 году он основал организацию Rasmussen Global (Дания) и сосредоточился на информационных атаках на Россию. Подчеркивается, что после начала СВО представители RG развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Киеву. По данным ГП РФ, работая под вывеской консалтингового агентства, они призывают Запад конфисковать замороженные российские активы и разместить на Украине военный контингент НАТО.
"Изучив расмуссеновские планы, Генпрокуратура России признала деятельность Rasmussen Global нежелательной", - заключили в ведомстве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
Генпрокуратура признала нежелательными в России две бельгийские организации
3 марта, 10:21
 
РОССИЯ
 
 
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