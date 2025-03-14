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Самолет со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку приземлился в Баку

Самолет со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку приземлился в Баку - 14.03.2025, ПРАЙМ

Самолет со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку приземлился в Баку

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, вылетел из московского... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:09+0300

2025-03-14T05:09+0300

2025-03-14T05:09+0300

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стив уиткофф

дональд трамп

аэропорт внуково

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в Баку, следует из данных сервиса Flightradar. Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, однако на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1.54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4.30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку. Таким образом, самолет находился во Внуково около 13 с половиной часов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

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общество , украина, рф, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, аэропорт внуково