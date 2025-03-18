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В Госдуме предложили создать равные условия для вальщиков леса

В Госдуме предложили создать равные условия для вальщиков леса - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать равные условия для вальщиков леса

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд России с предложением создать равные условия по назначению пенсии для... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T01:15+0300

2025-03-18T01:15+0300

2025-03-18T01:15+0300

экономика

россия

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антон котяков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд России с предложением создать равные условия по назначению пенсии для вальщиков леса вне зависимости от формы организаций трудовой деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас высказать позицию министерства по внесению изменений в действующее законодательство с целью достижения равенства в трудовых правах и создания единых условий назначения пенсии категории работников "вальщик леса" вне зависимости от формы организаций, в которых они осуществляли трудовую деятельность", - сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. В документе отмечается, что в настоящее время вальщик леса относится к профессиям с тяжелыми условиями труда. Согласно действующему законодательству, страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет и шести месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет. Марков подчеркнул, что работающие в равных условиях труда вальщики леса, осуществляющие деятельность в лесничестве, и вальщики леса, трудящиеся в частных организациях, оказывающих услуги по валке леса, имеют неравное положение при назначении страховой пенсии по старости. "Вальщики леса, работающие в частном бизнесе, фактически лишены права на досрочное назначение пенсии, предусмотренное законодательством, в связи с тем, что не участвуют в едином технологическом процессе, включающем в себя вывозку вырубленного леса из лесного участка", - сказано в документе. Как пояснил РИА Новости Марков, вальщик леса, работающий в лесничестве, ничем не отличается от вальщика леса, работающего в таких же тяжелых условиях, только в частной организации, оказывающей услуги по валке леса. "Однако в связи с тем, что он не участвует в едином технологическом процессе, включающем в себя вывозку вырубленного леса из лесного участка, он лишается права на досрочное назначение пенсии, предусмотренное законодательством. Тем самым считаем, что нарушаются права работников. Запросил по этой теме позицию Минтруда. На наш взгляд, должны быть созданы единые условия назначения пенсий категории работников "вальщик леса" вне зависимости от формы организаций, в которых они осуществляли трудовую деятельность", - отметил он. Парламентарий добавил, что, к сожалению, вальщик леса - не единственная профессия с тяжелыми условиями труда, где людей ставят в неравное положение при получении честно заработанной пенсии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон котяков