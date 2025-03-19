Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/politiki-855924444.html
Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции
Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции - 19.03.2025, ПРАЙМ
Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции
Финские политики надеются, что Финляндия по примеру Польши и стран Балтии начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
мировая экономика
общество
финляндия
рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855924444.jpg?1742341920
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Финские политики надеются, что Финляндия по примеру Польши и стран Балтии начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat. Ранее министры обороны Польши и стран Балтии заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. "Конечно, я надеюсь, что мы придем к такому же выводу, как Польша и страны Балтии", - цитирует слова председателя парламентского комитета по обороне Юкки Копры издание. Копра добавил, что весной министерство обороны и правительство подготовят предложение относительно конвенции по минам, которое будет обсуждаться в парламенте. "В условиях говорится, что, если страна вовлечена в войну, она не может выйти из конвенции. Если мы хотим соблюдать соглашения, нам следует поскорее выйти из нее (Оттавской конвенции - ред.), чтобы в случае, если дела пойдут настолько плохо, что мы окажемся в ситуации войны, нам не пришлось нарушать соглашения", - добавил Копра. Министр лесного и сельского хозяйства Сари Эссайя также выразила надежду, что Финляндия последует примеру Польши и стран Балтии и решит выйти из конвенции. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины. Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
финляндия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , финляндия, рф, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, РФ, НАТО
02:52 19.03.2025
 
Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции

Ilta-Sanomat: Финляндия надеется выйти из Оттавской конвенции о запрете мин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Финские политики надеются, что Финляндия по примеру Польши и стран Балтии начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat.
Ранее министры обороны Польши и стран Балтии заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение.
"Конечно, я надеюсь, что мы придем к такому же выводу, как Польша и страны Балтии", - цитирует слова председателя парламентского комитета по обороне Юкки Копры издание.
Копра добавил, что весной министерство обороны и правительство подготовят предложение относительно конвенции по минам, которое будет обсуждаться в парламенте.
"В условиях говорится, что, если страна вовлечена в войну, она не может выйти из конвенции. Если мы хотим соблюдать соглашения, нам следует поскорее выйти из нее (Оттавской конвенции - ред.), чтобы в случае, если дела пойдут настолько плохо, что мы окажемся в ситуации войны, нам не пришлось нарушать соглашения", - добавил Копра.
Министр лесного и сельского хозяйства Сари Эссайя также выразила надежду, что Финляндия последует примеру Польши и стран Балтии и решит выйти из конвенции.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоФИНЛЯНДИЯРФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала