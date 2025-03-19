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Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции

Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции - 19.03.2025, ПРАЙМ

Финские политики надеются, что страна выйдет из Оттавской конвенции

Финские политики надеются, что Финляндия по примеру Польши и стран Балтии начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Финские политики надеются, что Финляндия по примеру Польши и стран Балтии начнет процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat. Ранее министры обороны Польши и стран Балтии заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. "Конечно, я надеюсь, что мы придем к такому же выводу, как Польша и страны Балтии", - цитирует слова председателя парламентского комитета по обороне Юкки Копры издание. Копра добавил, что весной министерство обороны и правительство подготовят предложение относительно конвенции по минам, которое будет обсуждаться в парламенте. "В условиях говорится, что, если страна вовлечена в войну, она не может выйти из конвенции. Если мы хотим соблюдать соглашения, нам следует поскорее выйти из нее (Оттавской конвенции - ред.), чтобы в случае, если дела пойдут настолько плохо, что мы окажемся в ситуации войны, нам не пришлось нарушать соглашения", - добавил Копра. Министр лесного и сельского хозяйства Сари Эссайя также выразила надежду, что Финляндия последует примеру Польши и стран Балтии и решит выйти из конвенции. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины. Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

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мировая экономика, общество , финляндия, рф, нато