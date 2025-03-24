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Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 50,4 пунктов

Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 50,4 пунктов - 24.03.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 50,4 пунктов

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:04+0300

2025-03-24T12:04+0300

2025-03-24T12:20+0300

экономика

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, говорится в сообщении S&P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 50,9 пункта. Значение марта стало самым высоким за семь месяцев.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в феврале, ожидалось увеличение до 51 пункта. PMI в промышленности вырос до 48,7 пункта (максимум за два года и два месяца) с 47,6 пункта ранее, прогнозировался рост только до 48 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, увеличился до максимального за десять месяцев значения в 50,9 пункта с 50,4 пункта в феврале, прогноз составлял 51,2 пункта. PMI сферы услуг снизился 50,2 пункта с 51,1 пункта ранее при прогнозе в 51,4 пункта, PMI промышленности – поднялся до самого высокого уровня за два года и семь месяцев в 48,3 пункта после 46,5 пункта в феврале, прогноз составлял 47,7 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, в марте вырос до 47 пунктов с 45,1 пункта в феврале. PMI сферы услуг Франции в марте увеличился до 46,6 пункта с 45,3 пункта месяцем ранее, ожидалось увеличение лишь до 46,3 пункта. Промышленный PMI подскочил до самого высокого значения за два года и два месяца и составил 48,9 пункта после 45,8 пункта в феврале, прогноз составлял 46,2 пункта.

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