https://1prime.ru/20250324/stambul-856049901.html

Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов

Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов - 24.03.2025, ПРАЙМ

Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов

Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось из-за протестов на 5-10% по сравнению с 2024 годом, однако массовых аннуляций нет, заявили РИА Новости в | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:07+0300

2025-03-24T13:07+0300

2025-03-24T13:07+0300

россия

турция

атор

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_787e08a0b4c3ac3f74db6244242843da.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось из-за протестов на 5-10% по сравнению с 2024 годом, однако массовых аннуляций нет, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Протесты в Стамбуле и других крупных городах Турции пока не думают утихать, и эта ситуация ожидаемо сказывается на турпотоке. Сейчас мы можем говорить о небольшом замедлении бронирования этого направления, в частности на туры в крупнейший город Турции - примерно на 5-10% к показателям прошлого года. Отмечу, что в данном случае речь идет именно о продажах Стамбула. Остальные локации - Анталья, Мармарис, Бодрум - пока на себе эффекта не ощутили. При этом мы не видим ни массовых аннуляций, ни запросов на досрочное прекращение поездок", - отметили в АТОР. Как отметили в ассоциации, туристы также не заявляли, что протесты повлияли на отдых в стране - никаких ограничений для простых граждан, помимо запрета на массовые собрания, нет. А общественные места, которые турецкие власти не рекомендуют посещать, не входят в список популярных туристических локаций. При этом, как рассказали в АТОР, если ситуация с протестами не улучшится, станет более напряженной, стоит ожидать дальнейшего замедления продаж Стамбула - одного из самых популярных направлений сити-формата на майские праздники. "При этом на более далекие даты - 2-3 недели и более - туристы рассматривают путешествие в Турцию и Стамбул с прежней активностью. То есть пока на рынке есть ожидание, что текущие протесты не затянутся надолго", - добавили в АТОР.

https://1prime.ru/20250324/turizm-856038840.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, атор, бизнес