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Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов
Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов - 24.03.2025, ПРАЙМ
Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов
Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось из-за протестов на 5-10% по сравнению с 2024 годом, однако массовых аннуляций нет, заявили РИА Новости в | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:07+0300
2025-03-24T13:07+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось из-за протестов на 5-10% по сравнению с 2024 годом, однако массовых аннуляций нет, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Протесты в Стамбуле и других крупных городах Турции пока не думают утихать, и эта ситуация ожидаемо сказывается на турпотоке. Сейчас мы можем говорить о небольшом замедлении бронирования этого направления, в частности на туры в крупнейший город Турции - примерно на 5-10% к показателям прошлого года. Отмечу, что в данном случае речь идет именно о продажах Стамбула. Остальные локации - Анталья, Мармарис, Бодрум - пока на себе эффекта не ощутили. При этом мы не видим ни массовых аннуляций, ни запросов на досрочное прекращение поездок", - отметили в АТОР. Как отметили в ассоциации, туристы также не заявляли, что протесты повлияли на отдых в стране - никаких ограничений для простых граждан, помимо запрета на массовые собрания, нет. А общественные места, которые турецкие власти не рекомендуют посещать, не входят в список популярных туристических локаций. При этом, как рассказали в АТОР, если ситуация с протестами не улучшится, станет более напряженной, стоит ожидать дальнейшего замедления продаж Стамбула - одного из самых популярных направлений сити-формата на майские праздники. "При этом на более далекие даты - 2-3 недели и более - туристы рассматривают путешествие в Турцию и Стамбул с прежней активностью. То есть пока на рынке есть ожидание, что текущие протесты не затянутся надолго", - добавили в АТОР.
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россия, турция, атор, бизнес
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР, Бизнес
13:07 24.03.2025
 
Россияне сократили число бронирований туров в Стамбул на фоне протестов

АТОР: число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось на 5-10%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Число бронирований россиянами туров в Стамбул снизилось из-за протестов на 5-10% по сравнению с 2024 годом, однако массовых аннуляций нет, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Протесты в Стамбуле и других крупных городах Турции пока не думают утихать, и эта ситуация ожидаемо сказывается на турпотоке. Сейчас мы можем говорить о небольшом замедлении бронирования этого направления, в частности на туры в крупнейший город Турции - примерно на 5-10% к показателям прошлого года. Отмечу, что в данном случае речь идет именно о продажах Стамбула. Остальные локации - Анталья, Мармарис, Бодрум - пока на себе эффекта не ощутили. При этом мы не видим ни массовых аннуляций, ни запросов на досрочное прекращение поездок", - отметили в АТОР.
Как отметили в ассоциации, туристы также не заявляли, что протесты повлияли на отдых в стране - никаких ограничений для простых граждан, помимо запрета на массовые собрания, нет. А общественные места, которые турецкие власти не рекомендуют посещать, не входят в список популярных туристических локаций.
При этом, как рассказали в АТОР, если ситуация с протестами не улучшится, станет более напряженной, стоит ожидать дальнейшего замедления продаж Стамбула - одного из самых популярных направлений сити-формата на майские праздники.
"При этом на более далекие даты - 2-3 недели и более - туристы рассматривают путешествие в Турцию и Стамбул с прежней активностью. То есть пока на рынке есть ожидание, что текущие протесты не затянутся надолго", - добавили в АТОР.
Вид на Стамбул, Турция
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию
09:19
 
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