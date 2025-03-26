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Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии

Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии - 26.03.2025, ПРАЙМ

Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии

Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:28+0300

2025-03-26T15:28+0300

2025-03-26T15:28+0300

экономика

россия

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении.

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венгрия

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россия, венгрия, петер сийярто