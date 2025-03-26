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Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии
Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:28+0300
2025-03-26T15:28+0300
2025-03-26T15:28+0300
экономика
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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении.
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россия, венгрия, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии
Сийярто: Венгрия и РФ расширят сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями
БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении.
Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто