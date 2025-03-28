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Сильное землетрясение произошло в Мьянме - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Сильное землетрясение произошло в Мьянме
Сильное землетрясение произошло в Мьянме - 28.03.2025, ПРАЙМ
Сильное землетрясение произошло в Мьянме
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS). | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:11+0300
2025-03-28T10:11+0300
происшествия
мьянма
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БАНГКОК, 28 мар – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS). "Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в 12 километрах от города Сагайнг с очагом на глубине 10 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на интернет-странице службы. "Толчки ощущались в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае", - также говорится в сообщении. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает геологическая служба США.
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мьянма
Происшествия, МЬЯНМА
10:11 28.03.2025
 
Сильное землетрясение произошло в Мьянме

USGS: землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы

© Фото : Unsplash/Eric StoneЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Unsplash/Eric Stone
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БАНГКОК, 28 мар – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS).
"Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в 12 километрах от города Сагайнг с очагом на глубине 10 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на интернет-странице службы.
"Толчки ощущались в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае", - также говорится в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает геологическая служба США.
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