https://1prime.ru/20250328/zemletryaseniya-856185279.html

Сильное землетрясение произошло в Мьянме

Сильное землетрясение произошло в Мьянме - 28.03.2025, ПРАЙМ

Сильное землетрясение произошло в Мьянме

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS). | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T10:11+0300

2025-03-28T10:11+0300

2025-03-28T10:11+0300

происшествия

мьянма

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БАНГКОК, 28 мар – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, сообщает в пятницу Геологическая служба США (USGS). "Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в 12 километрах от города Сагайнг с очагом на глубине 10 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на интернет-странице службы. "Толчки ощущались в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае", - также говорится в сообщении. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает геологическая служба США.

https://1prime.ru/20250322/rosatom-856011319.html

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мьянма