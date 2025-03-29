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Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования

Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования - 29.03.2025, ПРАЙМ

Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования

Правительство Японии приняло решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T06:19+0300

2025-03-29T06:19+0300

2025-03-29T06:19+0300

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ТОКИО, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями на Украине, пишет издание "Никкэй". По данным газеты, решение было принято в ходе заседания кабинета министров накануне. Это станет третьим по счету продлением. Решение вступит в силу 1 апреля, когда начнется новый финансовый год. Режим наибольшего благоприятствования распространялся на РФ как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО. Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования, что означает прежде всего повышение для ее товаров процента таможенных пошлин, в 2022 году в связи с событиями на Украине.

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мировая экономика, япония, украина, рф, вто