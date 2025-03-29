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В Москве в выходные из-за Ураза-байрама ограничат движение

В Москве в выходные из-за Ураза-байрама ограничат движение - 29.03.2025, ПРАЙМ

В Москве в выходные из-за Ураза-байрама ограничат движение

Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:36+0300

2025-03-29T00:36+0300

2025-03-29T00:36+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, а также наземного транспорта. Вечером 28 февраля у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта. Как сообщал столичный департамент транспорта, с 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 воскресенья перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. Кроме того, в субботу с 00.01 и до окончания мероприятий в некоторых местах запрещена парковка, ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков. Также утром в воскресенье изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. С 5.45 они будут работать только на выход и пересадку. Изменится режим работы наземного городского транспорта: в субботу с 23.20 до конца мероприятия в воскресенье автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро "Ломоносовский проспект". Автобусы №103 и 464 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы №130 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус №260 - в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты меняться не будут. В воскресенье с 6.00 до 10.00 автобусы №292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 3.30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и №803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут №598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро "Отрадное".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва