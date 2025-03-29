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Российским семьям в 2024 году нужно было 73,9 тысячи рублей

Российским семьям в 2024 году нужно было 73,9 тысячи рублей - 29.03.2025, ПРАЙМ

Российским семьям в 2024 году нужно было 73,9 тысячи рублей

Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, следует из данных проведенного... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:20+0300

2025-03-29T00:20+0300

2025-03-29T00:20+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, следует из данных проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" - под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов - в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год. Семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности - 72,5 тысячи рублей. При этом при наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей, а без детей - 64,2 тысячи рублей. Если же смотреть в демографическом и социальном разрезе, то наибольшие суммы ежемесячно требуются многодетным семьям - 114,2 тысячи рублей, а также семьям с детьми-инвалидами - 101,2 тысячи рублей. Доля семей, которые легко могут позволить себе оплачивать все необходимые расходы, в прошлом году впервые превысила треть, увеличившись до 34,8% с 26,3% двумя годами ранее. При этом с серьезными трудностями сталкиваются 5,8% домохозяйств, что существенно меньше показателя 2022 года - 9,3%. В 2016 году, когда Росстат впервые произвел такие замеры, легко "свести концы с концами" могли 15,4%, а большие затруднения испытывали 17,4%. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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