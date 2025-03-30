https://1prime.ru/20250330/izbienie-856231568.html

В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке

В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке - 30.03.2025, ПРАЙМ

В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке

Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T20:30+0300

2025-03-30T20:30+0300

2025-03-30T20:30+0300

происшествия

украина

киев

всу

музыка

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте. По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы. "Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции, В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева". Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://1prime.ru/20250326/energy-856118517.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, всу, музыка, россия