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В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке - 30.03.2025, ПРАЙМ
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В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке
В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке
Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T20:30+0300
2025-03-30T20:30+0300
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте. По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы. "Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции, В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева". Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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украина, киев, всу, музыка, россия
Происшествия, УКРАИНА, Киев, ВСУ, музыка, РОССИЯ
20:30 30.03.2025
 
В Киеве избили ветерана ВСУ за замечание о русской музыке

Полиция: в Киеве избили военного за замечание о русской музыке в публичном месте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте.
По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы.
"Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции,
В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева".
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26 марта, 13:42
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
 
ПроисшествияУКРАИНАКиевВСУмузыкаРОССИЯ
 
 
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