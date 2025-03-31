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В Карелии завершили ремонт участка газопровода
В Карелии завершили ремонт участка газопровода - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Карелии завершили ремонт участка газопровода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ремонтные работы на участке газопровода в Ленинградской области, по которому топливо поступает в Карелию, завершены, сообщил | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:58+0300
2025-03-31T00:58+0300
2025-03-31T00:58+0300
энергетика
газ
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карелия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ремонтные работы на участке газопровода в Ленинградской области, по которому топливо поступает в Карелию, завершены, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
В субботу пресс-служба главы республики сообщала, что промышленные предприятия Карелии перевели на резервные виды топлива из-за падения давления на газопроводе "Волхов - Петрозаводск" на территории Ленинградской области. Газоснабжение населения республики осуществлялось в штатном режиме.
"Ремонтные работы на участке газопровода в Ленобласти, по которому топливо поступает в Карелию, завершены. Как только что доложил вице-премьер Виктор Россыпнов, началось заполнение трубы газом. Магистраль переходит на штатный режим работы", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
По его словам, котельные в Петрозаводске и Питкяранте, временно работавшие на резервном топливе, переходят на природный газ.
"Благодаря переводу крупных потребителей на резервное топливо и оперативным решениям КЧС нам удалось на участке газопровода в Карелии сохранить давление, достаточное для подачи в жилфонд", - отметил глава Карелии.
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газ, россия, карелия, ленинградская область
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Карелия, Ленинградская область
В Карелии завершили ремонт участка газопровода
Парфенчиков: ремонтные работы на участке газопровода в Ленобласти завершены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ремонтные работы на участке газопровода в Ленинградской области, по которому топливо поступает в Карелию, завершены, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
В субботу пресс-служба главы республики сообщала, что промышленные предприятия Карелии перевели на резервные виды топлива из-за падения давления на газопроводе "Волхов - Петрозаводск" на территории Ленинградской области. Газоснабжение населения республики осуществлялось в штатном режиме.
"Ремонтные работы на участке газопровода в Ленобласти, по которому топливо поступает в Карелию, завершены. Как только что доложил вице-премьер Виктор Россыпнов, началось заполнение трубы газом. Магистраль переходит на штатный режим работы", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
По его словам, котельные в Петрозаводске и Питкяранте, временно работавшие на резервном топливе, переходят на природный газ.
"Благодаря переводу крупных потребителей на резервное топливо и оперативным решениям КЧС нам удалось на участке газопровода в Карелии сохранить давление, достаточное для подачи в жилфонд", - отметил глава Карелии.