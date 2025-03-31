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В Карелии завершили ремонт участка газопровода

В Карелии завершили ремонт участка газопровода - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Карелии завершили ремонт участка газопровода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ремонтные работы на участке газопровода в Ленинградской области, по которому топливо поступает в Карелию, завершены, сообщил | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:58+0300

2025-03-31T00:58+0300

2025-03-31T00:58+0300

энергетика

газ

россия

карелия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ремонтные работы на участке газопровода в Ленинградской области, по которому топливо поступает в Карелию, завершены, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. В субботу пресс-служба главы республики сообщала, что промышленные предприятия Карелии перевели на резервные виды топлива из-за падения давления на газопроводе "Волхов - Петрозаводск" на территории Ленинградской области. Газоснабжение населения республики осуществлялось в штатном режиме. "Ремонтные работы на участке газопровода в Ленобласти, по которому топливо поступает в Карелию, завершены. Как только что доложил вице-премьер Виктор Россыпнов, началось заполнение трубы газом. Магистраль переходит на штатный режим работы", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале. По его словам, котельные в Петрозаводске и Питкяранте, временно работавшие на резервном топливе, переходят на природный газ. "Благодаря переводу крупных потребителей на резервное топливо и оперативным решениям КЧС нам удалось на участке газопровода в Карелии сохранить давление, достаточное для подачи в жилфонд", - отметил глава Карелии.

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газ, россия, карелия, ленинградская область