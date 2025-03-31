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Расширение семейной ипотеки не приведет к перегреву рынка, считают эксперты

Расширение семейной ипотеки не приведет к перегреву рынка, считают эксперты - 31.03.2025, ПРАЙМ

Расширение семейной ипотеки не приведет к перегреву рынка, считают эксперты

Расширение семейной ипотеки в России на вторичное жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства не приведет к перегреву ипотечного рынка, при этом... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T06:11+0300

2025-03-31T06:11+0300

2025-03-31T06:11+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Расширение семейной ипотеки в России на вторичное жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства не приведет к перегреву ипотечного рынка, при этом рост цен возможен, но он будет ограниченным и не массовым, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространится на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным. Расширение условий семейной ипотеки не будет способствовать перегреву ипотечного рынка в силу ограниченного перечня целевой аудитории заемщиков, считает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова. Несмотря на потенциальный рост цен на определенные объекты, эксперты не ожидают системного влияния на рынок недвижимости в целом. "Поскольку программа ограничена определенными регионами и типами жилья, ее влияние будет локальным. В городах с низким платежеспособным спросом и ограниченным количеством подходящих объектов значительного перегрева рынка не прогнозируется", - говорит и директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Дополнительный рост цен от влияния программы, скорее всего, также будет ограниченным и не массовым, продолжает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. "Данная программа – это практически первый массовый опыт льготной ипотеки на вторичное жилье, но перегрев рынка в этой связи маловероятен. Скорее всего, действующие ограничения программы будут корректироваться и настраиваться в будущем, в зависимости от ситуации на рынке жилья", - считает он. При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская выразила мнение, что распространение программы на вторичный рынок, наоборот, может затормозить рост цен на жилье, что позитивно с точки зрения его более долгосрочной доступности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, москва, рф, ярослав кабаков, банки.ру, финам, "бкс мир инвестиций"