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Винный туризм в России требует транспортной доступности
Винный туризм в России требует транспортной доступности - 31.03.2025, ПРАЙМ
Винный туризм в России требует транспортной доступности
Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T04:32+0300
2025-03-31T04:32+0300
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ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на юге страны, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"Мы в ассоциации очень хотим перехватить эту "пальму" у Москвы и Санкт-Петербурга, я имею в виду в отношении китайского туриста, за последние два-три года энотуризм (винный туризм – ред.) в России очень сильно развился, у нас есть такие винодельни, которые невозможно увидеть (больше нигде - ред.) в мире", - заявил Майоров на вопрос о том, популярен ли российский винный туризм у китайских гостей.
Он добавил, что это уже стало самостоятельной, отдельной точкой продажи вина, отдельным видом дохода у виноделен.
"Но мы еще пока не успели сделать так, чтобы этот винный туризм был подготовлен и для китайского туриста, то есть, конечно, в первую очередь, это транспортная доступность, мы понимаем, что все винодельни находятся на юге, для этого нам объективно нужны открытые аэропорты, и как только это произойдет, мы будем готовы", - пояснил он.
По его словам, ассоциация подготовила сайт, перевела его на китайский язык, чтобы гостям было легче ориентироваться, он содержит необходимую для энотуризма информацию.
"Там все о наших винодельнях, о точках, куда можно поехать, как провести тур - там все это есть, а вот уже для больших цифр, конечно, потребуется транспорт", - заключил собеседник агентства.
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Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Винный туризм в России требует транспортной доступности
Эксперт Майоров: развитие винного туризма в России требует транспортной доступности
ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Развитие винного туризма в России требует транспортной доступности, пока это направление сложно развивать для китайских туристов из-за закрытых аэропортов на юге страны, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"Мы в ассоциации очень хотим перехватить эту "пальму" у Москвы и Санкт-Петербурга, я имею в виду в отношении китайского туриста, за последние два-три года энотуризм (винный туризм – ред.) в России очень сильно развился, у нас есть такие винодельни, которые невозможно увидеть (больше нигде - ред.) в мире", - заявил Майоров на вопрос о том, популярен ли российский винный туризм у китайских гостей.
Он добавил, что это уже стало самостоятельной, отдельной точкой продажи вина, отдельным видом дохода у виноделен.
"Но мы еще пока не успели сделать так, чтобы этот винный туризм был подготовлен и для китайского туриста, то есть, конечно, в первую очередь, это транспортная доступность, мы понимаем, что все винодельни находятся на юге, для этого нам объективно нужны открытые аэропорты, и как только это произойдет, мы будем готовы", - пояснил он.
По его словам, ассоциация подготовила сайт, перевела его на китайский язык, чтобы гостям было легче ориентироваться, он содержит необходимую для энотуризма информацию.
"Там все о наших винодельнях, о точках, куда можно поехать, как провести тур - там все это есть, а вот уже для больших цифр, конечно, потребуется транспорт", - заключил собеседник агентства.