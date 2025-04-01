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Эксперт оценил закон об освобождении подрядчиков от НДС - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил закон об освобождении подрядчиков от НДС
Эксперт оценил закон об освобождении подрядчиков от НДС - 01.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил закон об освобождении подрядчиков от НДС
В России с 1 апреля вступил в силу закон, позволяющий освободить подрядчиков от НДС при строительстве индивидуальных жилых домов с применением эскроу-счетов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:37+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступил в силу закон, позволяющий освободить подрядчиков от НДС при строительстве индивидуальных жилых домов с применением эскроу-счетов. Так, согласно нему, вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят освободить от НДС работы подрядчика, выполняемые по договору строительного подряда с использованием счетов эскроу при возведении жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам. Как рассказала РИА Недвижимость заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова, данное нововведение позволит снизить налоговую нагрузку на девелоперов и исключит необходимость закладывать затраты на НДС в себестоимость домов – в среднем она может снизиться на 18%. При этом, учитывая инфляционные риски, дефицит рабочей силы и стоимость основных строительных материалов, а также дополнительные затраты, связанные с эскроу-счетами и выдачей льготных кредитов, не стоит рассчитывать на снижение конечной стоимости домов, поскольку эта мера по большей части компенсационная, считает эксперт. "Это компенсирует комиссию, которую девелоперы будут платить части банков за выдачу семейной ипотеки. Например, при затратах 3,5 миллиона рублей НДС составляет 630 тысяч рублей. А комиссия банку за выдачу льготного кредита начинается от 4% от цены объекта, даже в 6 миллионов рублей это всего 240 тысяч рублей. Поэтому освобождение от НДС как раз покроет и эти затраты и те, что связаны с введением эскроу-счетов", - заключила Решетникова. С 1 марта в России вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для объектов индивидуального жилищного строительства.
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недвижимость, бизнес, финансы, москва, рф
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, РФ
00:37 01.04.2025
 
Эксперт оценил закон об освобождении подрядчиков от НДС

В России с 1 апреля вступил в силу закон, позволяющий освободить подрядчиков от НДС

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступил в силу закон, позволяющий освободить подрядчиков от НДС при строительстве индивидуальных жилых домов с применением эскроу-счетов.
Так, согласно нему, вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят освободить от НДС работы подрядчика, выполняемые по договору строительного подряда с использованием счетов эскроу при возведении жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам.
Как рассказала РИА Недвижимость заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова, данное нововведение позволит снизить налоговую нагрузку на девелоперов и исключит необходимость закладывать затраты на НДС в себестоимость домов – в среднем она может снизиться на 18%.
При этом, учитывая инфляционные риски, дефицит рабочей силы и стоимость основных строительных материалов, а также дополнительные затраты, связанные с эскроу-счетами и выдачей льготных кредитов, не стоит рассчитывать на снижение конечной стоимости домов, поскольку эта мера по большей части компенсационная, считает эксперт.
"Это компенсирует комиссию, которую девелоперы будут платить части банков за выдачу семейной ипотеки. Например, при затратах 3,5 миллиона рублей НДС составляет 630 тысяч рублей. А комиссия банку за выдачу льготного кредита начинается от 4% от цены объекта, даже в 6 миллионов рублей это всего 240 тысяч рублей. Поэтому освобождение от НДС как раз покроет и эти затраты и те, что связаны с введением эскроу-счетов", - заключила Решетникова.
С 1 марта в России вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для объектов индивидуального жилищного строительства.
 
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