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Глава МИД КНР обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая

Глава МИД КНР обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая - 01.04.2025, ПРАЙМ

Глава МИД КНР обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T08:50+0300

2025-04-01T08:50+0300

2025-04-01T08:50+0300

политика

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ван и

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ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. "В турбулентном и меняющемся мире китайско-российское сотрудничество будет неуклонно развиваться по назначенному руслу с прицелом на три основные задачи. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста", - заявил Ван И. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". "Третья - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь" - ред.) и ЕАЭС, выявлять ведущую роль китайско-российской связки в региональном сотрудничестве, обеспечивать безопасность, стабильность и бесперебойность международных производственно-сбытовых цепочек с помощью высокоуровневого взаимодействия между Пекином и Москвой", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что глава российского государства Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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россия, китай, ван и