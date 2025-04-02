https://1prime.ru/20250402/energopotreblenie-856307814.html
В России вырос уровень энергопотребления
В России вырос уровень энергопотребления - 02.04.2025, ПРАЙМ
В России вырос уровень энергопотребления
Энергопотребление в России в первом квартале 2025 года выросло на 0,1% без учета температурного фактора, а с учетом температуры - снизилось на 1,7%, сообщил... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:01+0300
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энергетика
россия
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КАЗАНЬ, 2 апр - ПРАЙМ. Энергопотребление в России в первом квартале 2025 года выросло на 0,1% без учета температурного фактора, а с учетом температуры - снизилось на 1,7%, сообщил журналистам глава Системного оператора Единой энергетический системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. "Приведенная к температуре - плюс 0,1… Без этого фактора (без фактора очищения от температуры - ред.) - минус 1,7", - привел он данные в процентах, отвечая на вопрос о динамике энергопотребления в России за первый квартал 2025 года без учета погодных факторов. В январе в СО ЕЭС заявляли, что по итогам первых 15 дней января энергопотребление в РФ снизилось на 4,9%.
https://1prime.ru/20250129/energopotreblenie-854538083.html
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россия
В России вырос уровень энергопотребления
Опадчий: энергопотребление в России в первом квартале выросло на 0,1%
КАЗАНЬ, 2 апр - ПРАЙМ. Энергопотребление в России в первом квартале 2025 года выросло на 0,1% без учета температурного фактора, а с учетом температуры - снизилось на 1,7%, сообщил журналистам глава Системного оператора Единой энергетический системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Приведенная к температуре - плюс 0,1… Без этого фактора (без фактора очищения от температуры - ред.) - минус 1,7", - привел он данные в процентах, отвечая на вопрос о динамике энергопотребления в России за первый квартал 2025 года без учета погодных факторов.
В январе в СО ЕЭС заявляли, что по итогам первых 15 дней января энергопотребление в РФ снизилось на 4,9%.
Энергопотребление в ДФО в 2024 году выросло на 5,2%, до 74,3 млрд кВт.ч