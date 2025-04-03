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Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах
Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах - 03.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают на 3-4% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:59+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают на 3-4% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,85% - до 41 285 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,88%, до 18 992,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,43%, до 5 516,25 пункта. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Я не думаю, что рынок акций в полной мере оценил худший сценарий пошлин. Существует большой риск того, что рынок начнет агрессивно оценивать введенные пошлины и ответные меры", - прокомментировал агентству Блумберг директор по инвестициям в St James Place Джастин Онуэквуси (Justin Onuekwusi). Кроме того, позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные по занятости в США. Согласно прогнозам, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта выросло до 225 тысяч. Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в феврале снизился до 53% с 53,5% месяцем ранее.
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рынки, торги
Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах
Фьючерсы Уолл-стрит падают на 3-4% после объявления об импортных пошлинах
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают на 3-4% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,85% - до 41 285 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,88%, до 18 992,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,43%, до 5 516,25 пункта.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
"Я не думаю, что рынок акций в полной мере оценил худший сценарий пошлин. Существует большой риск того, что рынок начнет агрессивно оценивать введенные пошлины и ответные меры", - прокомментировал агентству Блумберг директор по инвестициям в St James Place Джастин Онуэквуси (Justin Onuekwusi).
Кроме того, позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные по занятости в США. Согласно прогнозам, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта выросло до 225 тысяч.
Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в феврале снизился до 53% с 53,5% месяцем ранее.
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