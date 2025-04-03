https://1prime.ru/20250403/fyuchersy-856350013.html

Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах

Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах - 03.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит падают после объявления Трампом об импортных пошлинах

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают на 3-4% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:59+0300

2025-04-03T13:59+0300

2025-04-03T13:59+0300

экономика

рынки

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/70/841357056_0:91:2400:1441_1920x0_80_0_0_13cf158f5c9476fe2587021c23a55572.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают на 3-4% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,85% - до 41 285 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,88%, до 18 992,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,43%, до 5 516,25 пункта. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Я не думаю, что рынок акций в полной мере оценил худший сценарий пошлин. Существует большой риск того, что рынок начнет агрессивно оценивать введенные пошлины и ответные меры", - прокомментировал агентству Блумберг директор по инвестициям в St James Place Джастин Онуэквуси (Justin Onuekwusi). Кроме того, позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные по занятости в США. Согласно прогнозам, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта выросло до 225 тысяч. Также американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в феврале снизился до 53% с 53,5% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856348716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги