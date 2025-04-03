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СМИ рассказали о "беспрецедентной ситуации" внутри НАТО - 03.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о "беспрецедентной ситуации" внутри НАТО
СМИ рассказали о "беспрецедентной ситуации" внутри НАТО - 03.04.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о "беспрецедентной ситуации" внутри НАТО
НАТО переживает беспрецедентную ситуацию, сталкиваясь одновременно с внешними вызовами и сомнениями внутри альянса, пишет газета Pais со ссылкой на... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:15+0300
2025-04-03T12:15+0300
политика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО переживает беспрецедентную ситуацию, сталкиваясь одновременно с внешними вызовами и сомнениями внутри альянса, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники. "Альянс находится в достаточно беспрецедентной ситуации: он не только должен сталкиваться с вызовами извне, но и подвергается сомнениям изнутри", - приводит издание мнение чиновников. Как подчеркнули источники, генсеку НАТО Марку Рютте во время выступления в преддверии министерской встречи на этой неделе пришлось выбирать "взвешенные слова", что говорит о сложном равновесии и нервозности, которые сейчас переживает альянс. Как пишет Pais, одним из основных источников напряженности является угроза администрации президента США Дональда Трампа "лишить или ограничить" Европу оборонительного зонтика, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону. При этом, по данным различных источников, на данный момент не ощущается никакого отказа Вашингтона от своих обязательств. Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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сша, нато
Политика, США, НАТО
12:15 03.04.2025
 
СМИ рассказали о "беспрецедентной ситуации" внутри НАТО

Pais: в НАТО беспрецедентная ситуация из-за вызовов извне и сомнений внутри

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО переживает беспрецедентную ситуацию, сталкиваясь одновременно с внешними вызовами и сомнениями внутри альянса, пишет газета Pais со ссылкой на дипломатические источники.
"Альянс находится в достаточно беспрецедентной ситуации: он не только должен сталкиваться с вызовами извне, но и подвергается сомнениям изнутри", - приводит издание мнение чиновников.
Как подчеркнули источники, генсеку НАТО Марку Рютте во время выступления в преддверии министерской встречи на этой неделе пришлось выбирать "взвешенные слова", что говорит о сложном равновесии и нервозности, которые сейчас переживает альянс.
Как пишет Pais, одним из основных источников напряженности является угроза администрации президента США Дональда Трампа "лишить или ограничить" Европу оборонительного зонтика, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону. При этом, по данным различных источников, на данный момент не ощущается никакого отказа Вашингтона от своих обязательств.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Генсек НАТО назвал угрозу страшнее, чем пошлины Трампа
11:21
 
ПолитикаСШАНАТО
 
 
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