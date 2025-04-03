https://1prime.ru/20250403/provokatsii-856344209.html

Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД

Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД

Россия не поддастся на "провокации" на фоне ударов Украины по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:41+0300

2025-04-03T11:41+0300

2025-04-03T11:41+0300

политика

мария захарова

мид

киев

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия не поддастся на "провокации" на фоне ударов Украины по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую и их кураторов", - сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что Киев не снижает интенсивности ударов по гражданским объектам на территории России на фоне возобновившегося диалога Москвы и Вашингтона.Кроме того, по словам дипломата, Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США. Продолжающиеся террористические атаки Украины по объектам российской энергетики лишь подтверждают недоговороспособность киевского режима, подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250402/ataka-856310970.html

киев

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мария захарова, мид, киев