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Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД
Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД
Россия не поддастся на "провокации" на фоне ударов Украины по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:41+0300
2025-04-03T11:41+0300
2025-04-03T11:41+0300
политика
мария захарова
мид
киев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия не поддастся на "провокации" на фоне ударов Украины по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую и их кураторов", - сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что Киев не снижает интенсивности ударов по гражданским объектам на территории России на фоне возобновившегося диалога Москвы и Вашингтона.Кроме того, по словам дипломата, Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США. Продолжающиеся террористические атаки Украины по объектам российской энергетики лишь подтверждают недоговороспособность киевского режима, подчеркнула она.
https://1prime.ru/20250402/ataka-856310970.html
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мария захарова, мид, киев
Политика, Мария Захарова, МИД, Киев
Россия не поддастся на провокации Киева, заявили в МИД
Захарова: РФ не поддастся на провокации на фоне ударов Киева по энергообъектам
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия не поддастся на "провокации" на фоне ударов Украины по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую и их кураторов", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Киев не снижает интенсивности ударов по гражданским объектам на территории России на фоне возобновившегося диалога Москвы и Вашингтона.
Кроме того, по словам дипломата, Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США. Продолжающиеся террористические атаки Украины по объектам российской энергетики лишь подтверждают недоговороспособность киевского режима, подчеркнула она.
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России