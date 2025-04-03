https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856361330.html
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами - 03.04.2025, ПРАЙМ
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T18:46+0300
2025-04-03T18:46+0300
2025-04-03T18:46+0300
экономика
швейцария
сша
дональд трамп
пошлины
экспорт
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "На золото и фармацевтические препараты приходится более половины нашего экспорта в США, и на данный момент новые пошлины, объявленные Вашингтоном, на них не распространяются", - сказал он. Однако Пармелин пояснил, что эти меры затронут сталелитейную, химическую, пищевую, шоколадную и часовую отрасли.
https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856356183.html
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швейцария, сша, дональд трамп, пошлины, экспорт
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины, экспорт
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами
Минэкономики Швейцарии: более половины экспорта в США не облагается пошлинами
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
"На золото и фармацевтические препараты приходится более половины нашего экспорта в США, и на данный момент новые пошлины, объявленные Вашингтоном, на них не распространяются", - сказал он.
Однако Пармелин пояснил, что эти меры затронут сталелитейную, химическую, пищевую, шоколадную и часовую отрасли.
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США