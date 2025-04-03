https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856361330.html

Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами

Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами - 03.04.2025, ПРАЙМ

Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами

Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T18:46+0300

2025-04-03T18:46+0300

2025-04-03T18:46+0300

экономика

швейцария

сша

дональд трамп

пошлины

экспорт

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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "На золото и фармацевтические препараты приходится более половины нашего экспорта в США, и на данный момент новые пошлины, объявленные Вашингтоном, на них не распространяются", - сказал он. Однако Пармелин пояснил, что эти меры затронут сталелитейную, химическую, пищевую, шоколадную и часовую отрасли.

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швейцария

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швейцария, сша, дональд трамп, пошлины, экспорт