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Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856361330.html
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами - 03.04.2025, ПРАЙМ
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T18:46+0300
2025-04-03T18:46+0300
экономика
швейцария
сша
дональд трамп
пошлины
экспорт
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "На золото и фармацевтические препараты приходится более половины нашего экспорта в США, и на данный момент новые пошлины, объявленные Вашингтоном, на них не распространяются", - сказал он. Однако Пармелин пояснил, что эти меры затронут сталелитейную, химическую, пищевую, шоколадную и часовую отрасли.
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швейцария, сша, дональд трамп, пошлины, экспорт
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины, экспорт
18:46 03.04.2025
 
Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами

Минэкономики Швейцарии: более половины экспорта в США не облагается пошлинами

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Более половины швейцарского экспорта в США не облагается пошлинами, поскольку речь идет о фармацевтической продукции и золоте, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
"На золото и фармацевтические препараты приходится более половины нашего экспорта в США, и на данный момент новые пошлины, объявленные Вашингтоном, на них не распространяются", - сказал он.
Однако Пармелин пояснил, что эти меры затронут сталелитейную, химическую, пищевую, шоколадную и часовую отрасли.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
16:32
 
ЭкономикаШВЕЙЦАРИЯСШАДональд Трамппошлиныэкспорт
 
 
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