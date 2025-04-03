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Швейцария оставляет открытой возможность подачи иска в ВТО против США

Швейцария оставляет открытой возможность подачи иска в ВТО против США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Швейцария оставляет открытой возможность подачи иска в ВТО против США

Швейцария оставляет открытой возможность подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО), но не забывает, что орган по урегулированию споров ВТО... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:37+0300

2025-04-03T19:37+0300

2025-04-03T19:37+0300

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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Швейцария оставляет открытой возможность подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО), но не забывает, что орган по урегулированию споров ВТО заблокирован США с 2019 года, заявил на пресс-конференции глава швейцарского минэкономики Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Что касается жалобы в ВТО, то примерно в 2018 году мы вместе с Норвегией инициировали процедуру подачи жалобы в комиссию ВТО по первым пошлинам США на сталь и алюминий, и комиссия подтвердила, что мы были правы. Но поскольку Апелляционный орган органа по урегулированию споров ВТО заблокирован, ситуация приостановлена. Этот аспект остается открытым, и мы его анализируем, но приоритетом для нас остается обсуждение с США, чтобы показать, что эти меры абсолютно контрпродуктивны для всех. Но мы оставляем за собой все варианты", - ответил Пармелен на вопрос, собирается ли Швейцария инициировать жалобу против США в ВТО. В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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сша, швейцария, мировая экономика, дональд трамп, вто