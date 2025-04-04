https://1prime.ru/20250404/evropa-856379280.html

В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT

В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT

ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:35+0300

2025-04-04T11:35+0300

2025-04-04T11:35+0300

экономика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает Financial Times.Согласно изданию, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов США, скорее всего, затронет и Европу. В связи с потерей американского рынка, китайские производители будут массово направлять свою продукцию в ЕС. В ответ на это, Евросоюз вынужден будет принять защитные меры, особенно в контексте уже введенных пошлин на китайские электромобили.Некоторые аналитик предполагают, что такого рода решение США может сблизить ЕС и Китай, которые столкнулись с единой проблемой. Кроме того, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также сможет помочь снижению процентных ставок Европейским центральным банком, заключили в издании.

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