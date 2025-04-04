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В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT
ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:35+0300
2025-04-04T11:35+0300
экономика
сша
азия
ес
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает Financial Times.Согласно изданию, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов США, скорее всего, затронет и Европу. В связи с потерей американского рынка, китайские производители будут массово направлять свою продукцию в ЕС. В ответ на это, Евросоюз вынужден будет принять защитные меры, особенно в контексте уже введенных пошлин на китайские электромобили.Некоторые аналитик предполагают, что такого рода решение США может сблизить ЕС и Китай, которые столкнулись с единой проблемой. Кроме того, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также сможет помочь снижению процентных ставок Европейским центральным банком, заключили в издании.
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сша, азия, ес
Экономика, США, АЗИЯ, ЕС
11:35 04.04.2025
 
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT

FT: Европа приготовилась к экстренным мерам из-за притока китайских товаров

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает Financial Times.
Согласно изданию, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов США, скорее всего, затронет и Европу. В связи с потерей американского рынка, китайские производители будут массово направлять свою продукцию в ЕС. В ответ на это, Евросоюз вынужден будет принять защитные меры, особенно в контексте уже введенных пошлин на китайские электромобили.
Некоторые аналитик предполагают, что такого рода решение США может сблизить ЕС и Китай, которые столкнулись с единой проблемой. Кроме того, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также сможет помочь снижению процентных ставок Европейским центральным банком, заключили в издании.
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США
11:19
 
ЭкономикаСШААЗИЯЕС
 
 
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