https://1prime.ru/20250404/evropa-856379280.html
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT
ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:35+0300
2025-04-04T11:35+0300
2025-04-04T11:35+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает Financial Times.Согласно изданию, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов США, скорее всего, затронет и Европу. В связи с потерей американского рынка, китайские производители будут массово направлять свою продукцию в ЕС. В ответ на это, Евросоюз вынужден будет принять защитные меры, особенно в контексте уже введенных пошлин на китайские электромобили.Некоторые аналитик предполагают, что такого рода решение США может сблизить ЕС и Китай, которые столкнулись с единой проблемой. Кроме того, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также сможет помочь снижению процентных ставок Европейским центральным банком, заключили в издании.
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сша, азия, ес
В Европе готовятся к "экономическому кошмару", пишет FT
FT: Европа приготовилась к экстренным мерам из-за притока китайских товаров
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
ЕС намерен принять меры по защите своей экономики от волны дешевых товаров из Азии, которая может обрушиться на него из-за повышения пошлин США, передает Financial Times
.
Согласно изданию, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов США, скорее всего, затронет и Европу. В связи с потерей американского рынка, китайские производители будут массово направлять свою продукцию в ЕС. В ответ на это, Евросоюз вынужден будет принять защитные меры, особенно в контексте уже введенных пошлин на китайские электромобили.
Некоторые аналитик предполагают, что такого рода решение США может сблизить ЕС и Китай, которые столкнулись с единой проблемой. Кроме того, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также сможет помочь снижению процентных ставок Европейским центральным банком, заключили в издании.
FT узнала, когда могут вступить в силу ответные пошлины ЕС на товары из США