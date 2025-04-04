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Норвегия увеличит помощь Украине почти на пять миллиардов долларов

Норвегия увеличит помощь Украине почти на пять миллиардов долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Норвегия увеличит помощь Украине почти на пять миллиардов долларов

Норвегия увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов до 8,1 миллиарда долларов, сообщает правительство королевства. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:25+0300

2025-04-04T17:25+0300

2025-04-04T17:25+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Норвегия увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов до 8,1 миллиарда долларов, сообщает правительство королевства. "Норвегия увеличивает помощь Украине на 50 миллиардов крон (4,79 миллиарда долларов - ред.) до 85 миллиардов крон (8,1 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны. В публикации уточняется, что приоритетными направлениями поддержки станут приобретение ПВО, боеприпасов для артиллерии, БПЛА, а также меры, связанные с безопасностью на море. Итоговая сумма поддержки Нансеновской программы помощи Украине в период с 2023 по 2030 год возрастает до 205 миллиардов крон, или почти 20 миллиардов долларов, указано в сообщении. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году. В конце ноября 2024 года правительство Норвегии утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы ранее следовало, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, норвегия, нато