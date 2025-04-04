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"Начнется торг". Эксперт назвал торговые пошлины США троллингом ЕС

"Начнется торг". Эксперт назвал торговые пошлины США троллингом ЕС - 04.04.2025, ПРАЙМ

"Начнется торг". Эксперт назвал торговые пошлины США троллингом ЕС

Новые торговые пошлины, введенные США, больше похожи на троллинг государств-членов Евросоюза и дополнительный шаг к глобальному мировому переустройству... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:41+0300

2025-04-04T08:41+0300

2025-04-04T08:41+0300

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Новые торговые пошлины, введенные США, больше похожи на троллинг государств-членов Евросоюза и дополнительный шаг к глобальному мировому переустройству экономики, считает член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Трамп исполнил свое обещание и ввел торговые пошлины. Ясно, что, с одной стороны, это удар прежде всего по Китаю, и теперь начнется глобальный торг. Чем все это закончится, пока непонятно. С другой стороны, это больше похоже на троллинг ЕС и дополнительную вишенку на торте глобального мирового экономического переустройства", - сказал РИА Новости Николаев. По словам эксперта, против России пошлины не были введены, и американская сторона это аргументировала тем, что из-за санкций торговля между странами не ведется. "Однако, по данным за 2024 год, торговля между нашими странами (Россией и США - ред.) сохраняется, хотя и упала в 10 раз по сравнению с 2021 годом: с 35 миллиардов долларов до 3,5 миллиарда", - уточнил Николаев. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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сша, запад, дональд трамп, пошлины, ес, мировая экономика