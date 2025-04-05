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Биржи США закрылись падением индексов на 5,5%
Биржи США закрылись падением индексов на 5,5% - 05.04.2025, ПРАЙМ
Биржи США закрылись падением индексов на 5,5%
Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T01:30+0300
2025-04-05T01:30+0300
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ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории.
Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов.
"В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории", - сообщает профильное издание MarketWatch.
C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание.
Месяц назад СМИ называли 10 марта "худшим днем 2025 года на Уолл-стрит", индексы снижались до предвыборных значений.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
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рынки, мировая экономика, сша, дональд трамп
Рынки, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Биржи США закрылись падением индексов на 5,5%
Биржи США закрылись падением на 5,5% после объявления Трампом "ответных пошлин"
ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории.
Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов.
"В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории", - сообщает профильное издание MarketWatch.
C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание.
Месяц назад СМИ называли 10 марта "худшим днем 2025 года на Уолл-стрит", индексы снижались до предвыборных значений.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.