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Доллар перешел к укреплению

Доллар перешел к укреплению - 07.04.2025, ПРАЙМ

Доллар перешел к укреплению

Стоимость доллара ближе к вечеру в понедельник уверенно растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, - совсем иная картина, чем | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T18:11+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ближе к вечеру в понедельник уверенно растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, - совсем иная картина, чем ещё несколькими часами ранее; в отсутствие определённости с импортными тарифами внимание инвесторов переключается к тому, подтвердятся ли их ожидания замедления инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,0930 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 147,38 иены со 146,90 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,23%, до 103,26 пункта. Рынки продолжают с опасением оценивать влияние введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против целого ряда стран. По итогам прошлой недели американская валюта подешевела к евро на 1,2%, к иене - на 1,9%, а индекс доллара опустился на 1%. При этом ранее в понедельник появилось заявление директора Национального экономического совета администрации президента Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако позднее Белый дом опроверг эти сообщения. Таким образом, пока ясности в этом вопросе становится только меньше, и валютные инвесторы обращают внимание на факторы, которые определённо позитивны для доллара. Так, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

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