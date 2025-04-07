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Доллар перешел к укреплению - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/dollar-856449830.html
Доллар перешел к укреплению
Доллар перешел к укреплению - 07.04.2025, ПРАЙМ
Доллар перешел к укреплению
Стоимость доллара ближе к вечеру в понедельник уверенно растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, - совсем иная картина, чем | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T18:11+0300
2025-04-07T18:12+0300
экономика
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ближе к вечеру в понедельник уверенно растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, - совсем иная картина, чем ещё несколькими часами ранее; в отсутствие определённости с импортными тарифами внимание инвесторов переключается к тому, подтвердятся ли их ожидания замедления инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,0930 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 147,38 иены со 146,90 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,23%, до 103,26 пункта. Рынки продолжают с опасением оценивать влияние введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против целого ряда стран. По итогам прошлой недели американская валюта подешевела к евро на 1,2%, к иене - на 1,9%, а индекс доллара опустился на 1%. При этом ранее в понедельник появилось заявление директора Национального экономического совета администрации президента Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако позднее Белый дом опроверг эти сообщения. Таким образом, пока ясности в этом вопросе становится только меньше, и валютные инвесторы обращают внимание на факторы, которые определённо позитивны для доллара. Так, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
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торги, доллар
Экономика, Торги, доллар
18:11 07.04.2025 (обновлено: 18:12 07.04.2025)
 
Доллар перешел к укреплению

Торги: доллар перешел к укреплению в ожидании данных о замедлении инфляции в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ближе к вечеру в понедельник уверенно растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, - совсем иная картина, чем ещё несколькими часами ранее; в отсутствие определённости с импортными тарифами внимание инвесторов переключается к тому, подтвердятся ли их ожидания замедления инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,0930 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 147,38 иены со 146,90 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,23%, до 103,26 пункта.
Рынки продолжают с опасением оценивать влияние введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против целого ряда стран. По итогам прошлой недели американская валюта подешевела к евро на 1,2%, к иене - на 1,9%, а индекс доллара опустился на 1%.
При этом ранее в понедельник появилось заявление директора Национального экономического совета администрации президента Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако позднее Белый дом опроверг эти сообщения.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны
13:55
Таким образом, пока ясности в этом вопросе становится только меньше, и валютные инвесторы обращают внимание на факторы, которые определённо позитивны для доллара. Так, в четверг трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.
 
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