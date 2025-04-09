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Глава ВТО оценил, на сколько может сократиться товарооборот между КНР и США - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ВТО оценил, на сколько может сократиться товарооборот между КНР и США
Глава ВТО оценил, на сколько может сократиться товарооборот между КНР и США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Глава ВТО оценил, на сколько может сократиться товарооборот между КНР и США
Товарооборот между Китаем и США, по предварительным прогнозам ВТО, может сократиться на 80% из-за пошлин, говорится в заявлении главы Всемирной торговой... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T21:04+0300
2025-04-09T21:07+0300
экономика
вто
китай
сша
товарооборот
пошлины
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ЖЕНЕВА, 9 апр – ПРАЙМ. Товарооборот между Китаем и США, по предварительным прогнозам ВТО, может сократиться на 80% из-за пошлин, говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованном на сайте организации. "Растущая торговая напряженность между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения объемов двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на целых 80%", - сказано в документе. При этом в заявлении отмечается, что негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики."Такой подход "один на один" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно 3% мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно повлиять на перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией. Негативные макроэкономические последствия не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, особенно на наименее развитые страны", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
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вто, китай, сша, товарооборот, пошлины
Экономика, ВТО, КИТАЙ, США, товарооборот, пошлины
21:04 09.04.2025 (обновлено: 21:07 09.04.2025)
 
Глава ВТО оценил, на сколько может сократиться товарооборот между КНР и США

Глава ВТО: товарооборот между КНР и США может сократиться из-за пошлин на 80%

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 9 апр – ПРАЙМ. Товарооборот между Китаем и США, по предварительным прогнозам ВТО, может сократиться на 80% из-за пошлин, говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованном на сайте организации.
"Растущая торговая напряженность между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения объемов двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на целых 80%", - сказано в документе.
При этом в заявлении отмечается, что негативные макроэкономические последствия пошлин не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики.
"Такой подход "один на один" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно 3% мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно повлиять на перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией. Негативные макроэкономические последствия не ограничатся США и Китаем, а распространятся на другие экономики, особенно на наименее развитые страны", - сказано в документе.
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Глава Банка Испании решил пересмотреть прогноз роста экономики
20:29
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
 
ЭкономикаВТОКИТАЙСШАтоварооборотпошлины
 
 
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