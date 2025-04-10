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ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США - 10.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США
ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США
ЕС рассматривает возможность отсрочить на 90 дней первый этап контрмер, запланированных в ответ на пошлины США, после объявления американским президентом... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:28+0300
2025-04-10T13:28+0300
экономика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность отсрочить на 90 дней первый этап контрмер, запланированных в ответ на пошлины США, после объявления американским президентом Дональдом Трампом паузы в применении пошлин по их первоначальной ставке, передает агентство Рейтер. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "ЕС рассматривает возможность приостановить на 90 дней свои первые контрмеры против пошлин... Трампа после того, как Трамп временно снизил... пошлины", - говорится в сообщении агентства. Ранее Еврокомиссия заявила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали. Дополнительные пошлины будут взиматься, начиная с 15 апреля. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
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сша, ес
Экономика, США, ЕС
13:28 10.04.2025
 
ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США

Reuters: ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность отсрочить на 90 дней первый этап контрмер, запланированных в ответ на пошлины США, после объявления американским президентом Дональдом Трампом паузы в применении пошлин по их первоначальной ставке, передает агентство Рейтер.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"ЕС рассматривает возможность приостановить на 90 дней свои первые контрмеры против пошлин... Трампа после того, как Трамп временно снизил... пошлины", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Еврокомиссия заявила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали. Дополнительные пошлины будут взиматься, начиная с 15 апреля.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары. Всего это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
Вчера, 16:27
 
ЭкономикаСШАЕС
 
 
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