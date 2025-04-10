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В России увеличат срок пребывания иностранцев по электронной визе

В России увеличат срок пребывания иностранцев по электронной визе - 10.04.2025, ПРАЙМ

В России увеличат срок пребывания иностранцев по электронной визе

Максимальный срок пребывания иностранных туристов в РФ по единой электронной визе вырастет с 16 до 30 дней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:07+0300

2025-04-10T16:07+0300

2025-04-10T16:07+0300

туризм

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Максимальный срок пребывания иностранных туристов в РФ по единой электронной визе вырастет с 16 до 30 дней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16", - сказал Мишустин на заседании кабмина. "При этом период действия визы тоже вырастет до четырех месяцев", - добавил он. Глава российского кабмина подчеркнул, что изменения позволят иностранным туристам, которым интересна Россия, больше путешествовать по стране. Кроме того, предложенные поправки расширят возможности для бизнес-контактов, уверен Мишустин.

https://1prime.ru/20250402/vizy-856329427.html

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туризм, россия, михаил мишустин