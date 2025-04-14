https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856654688.html

Производство нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году

Производство нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году - 14.04.2025, ПРАЙМ

Производство нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году

Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:33+0300

2025-04-14T11:33+0300

2025-04-14T12:09+0300

энергетика

россия

нефтехимия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной Энергостратегии РФ."Реализация всех заявленных проектов плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (целевой сценарий) позволит к 2036 году производить 14 миллионов тонн крупнотоннажных полимеров, в 2050 году - 18 миллионов тонн", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии."Это приведет к увеличению доли вовлечения легкого углеводородного сырья, направляемого на нефтехимию, до 45% к 2036 году и сокращению доли импорта на быстрорастущем внутреннем рынке полимеров. Развитие более 20 новых цепочек средне- и малотоннажной химии позволит максимизировать стоимость сырья в пять-шесть раз", - добавляется в стратегии.Кроме целевого, документ также предусматривает еще ряд сценариев. Так, в сценарии "ускоренного энергоперехода" предполагается аналогичное увеличение объемов производства.Однако инерционный сценарий предполагает, что производство крупнотоннажной нефтехимии будет расти медленнее и к 2036 году достигнет 10 миллионов тонн, а к 2050 году - 14 миллионов в год.В "стресс-сценарии" прогнозируется рост до 10 миллионов тонн к 2036 году и стабилизация на этом уровне и в 2050 году. А в сценарии технологического потенциала производство вырастет до 18 миллионов тонн уже к 2030 году и к 2050 году достигнет 25 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20250414/neftepererabotka-856654138.html

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россия, нефтехимия