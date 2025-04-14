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Инфляция в России по итогам года может составить порядка 9% - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Инфляция в России по итогам года может составить порядка 9%
Инфляция в России по итогам года может составить порядка 9% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России по итогам года может составить порядка 9%
Уровень инфляции в России по итогам года может составить порядка 9%, двухзначного значения уже не будет, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:15+0300
2025-04-14T07:54+0300
экономика
сша
китай
москва
анастасия прикладова
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России по итогам года может составить порядка 9%, двухзначного значения уже не будет, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. По итогам 2024 года инфляция составила 9,5%. Согласно прогнозу Банка России, в 2025 году она замедлится до 7-8%. "Учитывая последние изменения, по ощущениям что-то порядка 9% по году будет, все-таки уже не будет двузначного значения", - прокомментировала Прикладова. Она добавила, что, с одной стороны, на инфляцию оказывает влияние ключевая ставка, но "с очень долгим временным лагом". Так, сейчас просел рынок электроники из-за снижения продаж. Оно произошло, в частности, из-за ограниченности кредитов: потребители лучше подождут, чем будут переплачивать "за покупки в кредит по безумным ставкам". "В этом плане, конечно, охлаждение - это положительный момент", - отметила Прикладова. С другой стороны, на инфляции в России будут сказываться и курс рубля. Эксперт объяснила, что если вдруг пошлины США будут еще долго действовать, то тогда можно предположить, что курс доллара превысит 100 рублей. "Тогда, конечно, это напрямую скажется на инфляции, поскольку импорт станет дороже", - добавила она. Однако у пошлин может быть и обратный эффект для цен в России. "Если из-за действия тарифов часть потока товаров из других стран придет на рынок России, то это, возможно, увеличит конкуренцию и снизит цены", - подчеркнула доцент. По ее словам, экономика России все еще сильно зависит от внешней конъюнктуры, тех же цен на нефть. "Поэтому, если будет обвал на энергорынке, снизятся котировки на нефть, конечно, это неблагоприятно скажется на российской экономике. Это ослабление рубля и очередной виток инфляции", - заключила Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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Экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, банк Россия, Банк России
07:15 14.04.2025 (обновлено: 07:54 14.04.2025)
 
Инфляция в России по итогам года может составить порядка 9%

Эксперт Прикладова: инфляция в России по итогам года может составить порядка 9%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России по итогам года может составить порядка 9%, двухзначного значения уже не будет, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
По итогам 2024 года инфляция составила 9,5%. Согласно прогнозу Банка России, в 2025 году она замедлится до 7-8%.
"Учитывая последние изменения, по ощущениям что-то порядка 9% по году будет, все-таки уже не будет двузначного значения", - прокомментировала Прикладова.
Она добавила, что, с одной стороны, на инфляцию оказывает влияние ключевая ставка, но "с очень долгим временным лагом". Так, сейчас просел рынок электроники из-за снижения продаж. Оно произошло, в частности, из-за ограниченности кредитов: потребители лучше подождут, чем будут переплачивать "за покупки в кредит по безумным ставкам". "В этом плане, конечно, охлаждение - это положительный момент", - отметила Прикладова.
С другой стороны, на инфляции в России будут сказываться и курс рубля. Эксперт объяснила, что если вдруг пошлины США будут еще долго действовать, то тогда можно предположить, что курс доллара превысит 100 рублей. "Тогда, конечно, это напрямую скажется на инфляции, поскольку импорт станет дороже", - добавила она.
Однако у пошлин может быть и обратный эффект для цен в России. "Если из-за действия тарифов часть потока товаров из других стран придет на рынок России, то это, возможно, увеличит конкуренцию и снизит цены", - подчеркнула доцент.
По ее словам, экономика России все еще сильно зависит от внешней конъюнктуры, тех же цен на нефть. "Поэтому, если будет обвал на энергорынке, снизятся котировки на нефть, конечно, это неблагоприятно скажется на российской экономике. Это ослабление рубля и очередной виток инфляции", - заключила Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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